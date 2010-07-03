Полицейские задержали трех членов солнцевской ОПГ в столице

13 ноября, 23:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Три члена солнцевской организованной преступной группы, а также два соучастника были задержаны в столице. Известно, что подозреваемых обвиняют в похищении человека и вымогательстве.
"Расследуется уголовное дело в отношении пятерых соучастников в возрасте от 30 до 45 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова. Ее слова передает Агентство "Москва".
По имеющимся у следствия данным, 22 октября 2019 года пятеро соучастников совершили похищение москвича. Потерпевшего держали в офисном помещении на западе Москвы. Злоумышленники требовали от мужчины погасить долг своей знакомой в обмен на освобождение. Отмечается, что заложник сумел самостоятельно сбежать от преступников. После случившегося мужчина написал заявление в органы правопорядка.
"В ходе проведения <...> следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, задержаны три члена так называемой солнцевской преступной группировки и два не входящих в ее состав лица", – известила Иванова.
Уточняется, что суд уже арестовал четырех обвиняемых. Решение по пятому члену группировки отложили до пятницы, 15 ноября.
"Расследование уголовного дела продолжается", – подытожила Иванова.
Ранее суд начал рассматривать дело ОПГ Константина Пискарева. На скамье подсудимых оказались лидер группировки, а также восемь его вероятных сообщников.
"Московский патруль": в суде рассматривают дело преступной группы Константина Пискарева
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