Полицейские задержали трех членов солнцевской ОПГ в столице

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Три члена солнцевской организованной преступной группы, а также два соучастника были задержаны в столице. Известно, что подозреваемых обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

"Расследуется уголовное дело в отношении пятерых соучастников в возрасте от 30 до 45 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова. Ее слова передает Агентство "Москва".

По имеющимся у следствия данным, 22 октября 2019 года пятеро соучастников совершили похищение москвича. Потерпевшего держали в офисном помещении на западе Москвы. Злоумышленники требовали от мужчины погасить долг своей знакомой в обмен на освобождение. Отмечается, что заложник сумел самостоятельно сбежать от преступников. После случившегося мужчина написал заявление в органы правопорядка.

"В ходе проведения <...> следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, задержаны три члена так называемой солнцевской преступной группировки и два не входящих в ее состав лица", – известила Иванова.

Уточняется, что суд уже арестовал четырех обвиняемых. Решение по пятому члену группировки отложили до пятницы, 15 ноября.

"Расследование уголовного дела продолжается", – подытожила Иванова.

Ранее суд начал рассматривать дело ОПГ Константина Пискарева. На скамье подсудимых оказались лидер группировки, а также восемь его вероятных сообщников.