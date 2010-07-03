Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Инженера Ставропольского пивоваренного завода Виталия Белозерного, который является фигурантом дела семьи Арашуковых, отпустили по подписку о невыезде, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Тангян.

"Белозерного сегодня отпустили под подписку о невыезде. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у Межрегионгаза, чтобы функционировало предприятие (пивоваренный завод. – Прим. ред.). Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Белозерный не был участником преступной группы Рауфа и Рауля Арашуковых.

Кроме того, под домашний арест поместили предпринимателя Владимира Козлова. Он признался, что совместно с другими фигурантами дела похищал газ. Таким образом, он стал первым фигурантом, давшим признательные показания в рамках уголовного дела о хищениях у "Газпрома".

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

