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Общество

20:19

Завершено следствие по делу о драке, где погиб бывший спецназовец

происшествия общество

Фото: телеграм-канал Mash

В Следственном комитете РФ закончили расследования по уголовному делу о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья. В результате потасовки погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

"Следствие официально уведомило всех обвиняемых об окончании следственных действий, и на следующей неделе мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами уголовного дела", – заявил защитник обвиняемых Нарек Костанян.

Следственные мероприятия проводились по отношению к девятерым участникам драки. Как заявил юрист, никто из фигурантов уголовного дела не признает свою вину.

Инцидент произошел летом 2019 года в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. 24-летнего бывшего военнослужащего Никиту Белянкина ударили ножом. Пострадавший скончался на месте.

Впоследствии сообщалось, что эксперты Следственного комитета установили участников массовой драки с летальным исходом. Дело об убийстве экс-спецназовца передали на расследование в центральный аппарат СК РФ.

В конце октября сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам уголовного дела. В СИЗО обвиняемые останутся до 2 февраля 2020 года.

"Московский патруль": арестован еще один подозреваемый в убийстве Никиты Белянкина

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