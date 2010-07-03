Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

22 октября, 20:16

Под Красногорском откроют памятную доску убитому спецназовцу Никите Белянкину

общество

Фото: соцсети

В Красногорском городском округе откроют памятную доску бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, убитому в ходе драки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково. 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого его ударили ножом в сердце. Нападавшие с места происшествия скрылись.

Позднее сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении. В рамках дела были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

В конце июля Басманный суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО обвиняемым в убийстве Никиты Белянкина до ноября.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика