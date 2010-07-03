Фигурантам дела об убийстве Никиты Белянкина продлили арест

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Четырем фигурантам дела о драке в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, продлили арест на три месяца решением Басманного суда Москвы, передает ТАСС.

Срок предварительного следствия продлен до той же даты. Таким образом, до ноября в СИЗО останутся Артур Акобян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны и безработный Сергей Ходжаян.

Накануне Волоколамский городской суд удовлетворил аналогичные ходатайства Следственного комитета в отношении других фигурантов дела: гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна, управляющего магазином Рудика Манукяна и граждан Армении Саака Саакяна и бармена Нарека Степаняна. Их дела рассматриваются подмосковным судом по месту содержания в СИЗО.

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково. 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух. После этого его ударили ножом в сердце, нападавшие скрылись. Позже сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении. В частности, в рамках дела были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян, индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян.

Свою вину в произошедшем признал только Оганес Айрапетян – он сослался на состояние аффекта и самооборону, но скрылся от следствия. Еще одного фигуранта – Гургена Агаяна – владельца бара, где начался конфликт, задержали и арестовали в Армении на 40 дней для решения вопроса о его экстрадиции в Россию.