Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру "Росгеологии"

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Бабушкинский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему первому замглавы "Росгеологии" Руслану Горрингу, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. Таким образом, он останется под стражей до 31 октября.

7 марта Горринга задержали в аэропорту Внуково, а 9 марта отправили в СИЗО до 7 мая. Во время рассмотрения жалобы на арест он заявил, что собирался выехать на несколько дней в Сочи и назвал уголовное преследование "местью частных миллиардеров".

По информации следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья. Он должен был передать деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но оказался задержан.

На допросе Ганижев дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения бывший первый замглавы Росгеологии скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала. В интернете опубликовали видеоролик, где Горринг, общаясь с пользователями онлайн-игры, использовал ненормативную лексику и рассказывал о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.