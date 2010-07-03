Горринга окончательно уволили из Росгеологии

Фото: Агентство Москва/Андрей Никеричев

Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга уволили с последней должности в холдинге – поста генерального директора "Краснодарнефтегеофизики" (КНГФ), передает РИА Новости.

Решение было принято 15 марта на общем собрании акционеров.

По словам советника гендиректора Росгеологии Антона Сергеева, материалы передали в Федеральную налоговую службу.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала: в Сети появился видеоролик, где Горринг, общаясь с пользователями онлайн-игры, использовал ненормативную лексику и рассказывал о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.

Кроме того, по данным полиции, Горринг узнал, что против него завели уголовное дело, и попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту Внуково.

Горринга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья.

9 марта суд арестовал Горринга на два месяца. Позже стало известно, что он находится в двухместной камере для бывших сотрудников правоохранительных органов.