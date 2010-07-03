Горьков назначен главой Росгеологии

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Сергей Горьков назначен новым генеральным директором Росгеологии. Соответствующее решение принял министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что Горьков является авторитетным, профессиональным и опытным российским управленцем, который в прошлом возглавлял "Сбербанк" и "Внешэкономбанк". Кроме того, он занимал должность замминистра экономического развития РФ.

"Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх", – приводит слова Кобылкина пресс-служба ведомства.

Он добавил, что компании также необходимо решить проблему с неисполнением взятых на себя обязательств и принять меры по недопущению повторения подобных срывов.

"Нет сомнений, что при определенной настройке Росгеология выполнит взятые на себя обязательства и новые объемы стратегических государственных задач", – резюмировал Кобылкин.

22 марта замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко сообщила об увольнении главы "Росгеологии" Роман Панов, проработавший на этом посту более пяти лет.

Причины увольнения не назывались, однако не исключено, что это связано с уголовным делом против бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья.