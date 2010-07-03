Мособлсуд оставил под стражей экс-замглавы Росгеологии Горринга

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский областной суд признал законным арест бывшего заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на пять миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, апелляционную жалобу защиты обвиняемого отклонили. Как ранее санкционировал Домодедовский городской суд Подмосковья, Горринг пробудет под арестом до 7 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала: в Сети появился видеоролик, где Горринг, общаясь с пользователями онлайн-игры, использовал ненормативную лексику и рассказывал о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.

Кроме того, по данным полиции, Горринг узнал, что против него завели уголовное дело, и попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту Внуково.

Горринга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья.

9 марта суд арестовал Горринга на два месяца. Позже стало известно, что он находится в двухместной камере для бывших сотрудников правоохранительных органов.