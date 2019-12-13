Суд арестовал членов Таганской ОПГ и соучастников за убийство

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Басманный районный суд постановил заключить под стражу пять человек, причастных к деятельности Таганской ОПГ и проходящих обвиняемыми по делу об убийстве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В четверг, 12 декабря, С. Щербакову, Г. Лукьянову, Г. Гришину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля 2020 года. В пятницу, 13 декабря, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для Марата Янбухтина и Дмитрия Юхневича – также до 11 февраля", – объявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Трем фигурантам уголовного дела – Юхневичу, Янбухтину, Щербакову и Лукьянову – предъявили обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более человек, совершенное группой лиц"). Гришин проходит по делу как обвиняемый по пункту "ж" ("Убийство, совершенное группой лиц").

В ноябре в Москве задержали трех членов солнцевской организованной преступной группировки. Злоумышленникам вменяют в вину похищение человека и вымогательство.

