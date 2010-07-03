Члены международной ОПГ предстанут перед судом в Москве

15:57
15:57
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Столичный суд рассмотрит дело участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков на территории 18 регионов РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По данным полиции, подозреваемые родом из Молдавии и Таджикистана. Сначала наркотики доставляли в Московский регион, а затем их перенаправляли через тайники в другие регионы. Деньги поступали на счета участников общества через безналичные системы.
Волк уточнила, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что процедура сбыта наркотиков происходила удаленно из Таджикистана путем обмена сообщениями через телефон и компьютерные программы.
"В структуру сообщества входили независимые друг от друга три организованные группы, которые осуществляли сбыт наркотиков партиями от 500 граммов до одного килограмма розничным потребителям, мелкооптовым покупателям, а также крупным дилерам", – рассказала она.
По данному факту были задержаны 10 участников организации, в том числе руководители ОПГ. Они обвиняются по 13 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяты почти девять килограммов наркотиков. Уголовное дело передано в суд.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на улице Керченской. Задержанный неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым лицам с целью потребления запрещенных веществ. В ходе обыска помещения были обнаружены и изъяты различные предметы, используемые для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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