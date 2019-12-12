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Происшествия

18:52

Жителя Подмосковья осудили за убийство двух пенсионеров

суды происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам колонии строго режима за убийство двух пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"Несмотря на отрицание Корнеевым своей причастности к совершению преступления, его вина полностью подтверждается совокупностью доказательств, полученных в ходе предварительного следствия", – подчеркнула сторона следствия.

Трагедия произошла 14 июля 2018 года. Изначально обвиняемый пришел к пенсионерам, чтобы потребовать назад деньги, одолженные пожилой паре некоторое время назад. В результате, между Корнеевым и 81-летним собеседником возник конфликт. Мужчина убил пенсионера, а затем зарезал и его жену.

Весной 2019 года сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Трагедия произошла в Подольске. Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники похитили, в том числе, медали.

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