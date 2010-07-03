Мужчины убили ветерана ВОВ ради медалей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в подмосковном Подольске.

По данным следствия, ночью 6 марта четверо мужчин проникли в квартиру и напали на пенсионера 1925 года рождения. Злоумышленники избили его, украли деньги и другие ценности, в том числе ордена и медали, на общую сумму не менее миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы", – сказала собеседница агентства.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в особо крупном размере.

При попытке сбыть орден убитого были задержаны двое подозреваемых. В ночь на 13 марта задержали третьего подозреваемого. На данный момент разыскивается четвертый злоумышленник.