Мужчины убили ветерана ВОВ ради медалей

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в подмосковном Подольске.
По данным следствия, ночью 6 марта четверо мужчин проникли в квартиру и напали на пенсионера 1925 года рождения. Злоумышленники избили его, украли деньги и другие ценности, в том числе ордена и медали, на общую сумму не менее миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Подмосковью Ольгу Врадий.
"Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы", – сказала собеседница агентства.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в особо крупном размере.
При попытке сбыть орден убитого были задержаны двое подозреваемых. В ночь на 13 марта задержали третьего подозреваемого. На данный момент разыскивается четвертый злоумышленник.
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