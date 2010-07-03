Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:52

Мужчины убили ветерана ВОВ ради медалей

происшествия криминал

11:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в подмосковном Подольске.

По данным следствия, ночью 6 марта четверо мужчин проникли в квартиру и напали на пенсионера 1925 года рождения. Злоумышленники избили его, украли деньги и другие ценности, в том числе ордена и медали, на общую сумму не менее миллиона рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы", – сказала собеседница агентства.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в особо крупном размере.

При попытке сбыть орден убитого были задержаны двое подозреваемых. В ночь на 13 марта задержали третьего подозреваемого. На данный момент разыскивается четвертый злоумышленник.

происшествия криминал

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика