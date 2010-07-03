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Москва 24

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Происшествия

16 ноября, 22:24

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в подмосковных Мытищах водителя автомобиля "Вольво", который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем между водителем автомобиля "Вольво" и пешеходом, который переходил дорогу на красный цвет завязать потасовка. В ходе конфликта водитель пырнул своего оппонента ножом, от полученных травм мужчина скончался. В настоящий момент злоумышленник задержан", — заявил собеседник агентства.

Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержанный 68-летний мужчина оказался предпринимателем.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ ("Убийство").

Водитель легкового автомобиля зарезал пешехода в Мытищах

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