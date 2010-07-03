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Происшествия

03:59

Разнорабочего нашли мертвым в бытовке в центре столицы

происшествия город

Разнорабочий обнаружен мертвым в бытовке в центре Москвы. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Днем 14 ноября в бытовке на улице 2-я Брестская обнаружено тело приезжего из Киргизии 1990 года рождения. Труп с гнилостными изменениями, из глаз и рта имелось кровотечение", – рассказал источник.

Известно, что труп мужчины пролежал до обнаружения около четырех дней. При этом рядом с телом были найдены многочисленные бутылки из-под спиртных напитков.

По неподтвержденной информации от судмедэксперта, у умершего обнаружены переломы ребер и проткнуто легкое.

Следователям удалось установить, что приезжий был разнорабочим. Он выполнял мелкие поручения по благоустройству дворов.

Сейчас тело погибшего доставили в морг. Предстоит выяснить причины смерти.

Ранее тело девушки с ножевыми ранениями нашли в парке "Лосиный остров". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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