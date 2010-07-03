Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в парке "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины на территории парка "Лосиный остров" на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 14 ноября. Дело расследуется по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что тело девушки 24–25 лет нашли на Бумажной просеке в парке "Лосиный остров". По предварительной информации, она получила более 10 ножевых ранений.

В ночь на 11 ноября тело 24-летнего уроженца Киргизии с ножевыми ранениями обнаружили у поликлиники на Шелепихинской набережной.

