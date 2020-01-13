Подростки объяснили причину убийства сверстницы в Архангельске

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17-летние подростки из Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы, объяснили свои действия. По сообщению РИА Новости, девушки признались, что хотели испытать новые ощущения.

"В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво. В рамках расследования установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. Свои действия они объяснили желанием испытать новые ощущения", – отмечается в сообщении регионального СУСК.

Напомним, что трагедия произошла летом прошлого года в Архангельске. Тело убитой 17-летней девушки прохожие нашли у железнодорожных путей.

Подозреваемыми оказались две несовершеннолетних девушки. В отношении них было возбуждено дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений". Согласно материалам следствия, девушки договорились убить человека, активно обсуждали кандидатуры жертвы, место, способ убийства, а также варианты сокрытия своего преступления.

Выбрав в качестве жертвы свою знакомую, подростки предложили ей встретиться. В заранее выбранном месте девушку сначала оглушили стеклянной бутылкой, потом избивали и душили. Сообщается, что ранения наносились с помощью заранее подготовленных резиновых перчаток, ремня, полимерных пакетов и чистящего средства. После смерти жертвы, девушки скрылись.

Данное уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношение подростка из Екатеринбурга за покушение на убийство учительницы.