Московский депутат прокомментировал дело о покушении на свою жену

Фото: скриншот видео телеграм-канал LIFE SHOT

Муниципальный депутат по Академическому району Москвы Михаил Хананашвили заявил, что к покушению на его жену может быть причастна директор частной школы. Об этом сообщает РИА Новости.

По факту нападения на женщину, которое произошло в столице 9 января, правоохранительные органы задержали как директора частной школы 1984 года рождения, так и двух ее бывших учеников. Следствие считает, что нападение на жену депутата педагог организовала из привязанности к Хананашвили.

"Мы знакомы с ней пять лет, у нас были хорошие, дружеские и деловые отношения. Но, как понимаю сейчас, у нее были достаточно серьезные чувства по отношению ко мне", – заявил депутат.

По словам Хананашвили, состояние его жены официально сменили на тяжелое. Женщина находится в больнице после того, как потеряла почти 4 литра крови. На нее напали вечером 9 января – неназванный мужчина нанес ей не менее 6 ударов ножом.

