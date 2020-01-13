Директора частной школы подозревают в покушении на убийство жены любовника

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Директора одной из частных школ Москвы подозревают в покушении на убийство жены своего любовника. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В ходе расследования уголовного дела были задержаны мужчина 1998 года рождения и две женщины 1984 и 1999 годов рождения. Как уточнила Иванова, данные лица являются бывшими учениками учебного заведения, руководителем которого и является одна из фигурантов дела.

Согласно материалам следствия, 9 января подозреваемый мужчина, получив от одной из женщин информацию о том, что потерпевшая идет домой, подкараулил ее и нанес ей не менее шести ножевых ударов. Благодаря быстро оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, но в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным СМИ, пострадавшая является женой депутата Михаила Хананашвили, с которым якобы у подозреваемой были отношения.

Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома в центре Москвы было найдено тело мертвого мужчины.