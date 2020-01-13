Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:21

Директора частной школы подозревают в покушении на убийство жены любовника

происшествия общество

Фото: rus-harvard.ru

Директора одной из частных школ Москвы подозревают в покушении на убийство жены своего любовника. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В ходе расследования уголовного дела были задержаны мужчина 1998 года рождения и две женщины 1984 и 1999 годов рождения. Как уточнила Иванова, данные лица являются бывшими учениками учебного заведения, руководителем которого и является одна из фигурантов дела.

Согласно материалам следствия, 9 января подозреваемый мужчина, получив от одной из женщин информацию о том, что потерпевшая идет домой, подкараулил ее и нанес ей не менее шести ножевых ударов. Благодаря быстро оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, но в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным СМИ, пострадавшая является женой депутата Михаила Хананашвили, с которым якобы у подозреваемой были отношения.

Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома в центре Москвы было найдено тело мертвого мужчины.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика