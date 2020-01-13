Женщина в Москве ударила мужа ножом и вызвала полицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге Москвы женщина поссорилась с мужем и ударила его ножом. После этого подозреваемая вызвала полицию, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в квартире на улице Москворечье в ночь на 12 января. Безработную женщину 1990 года рождения задержали.

В отношении нее возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Неработающий супруг 1992 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота и повреждением внутренних органов доставлен в больницу.

Ранее полиция задержала подозреваемых в нападении на главного бухгалтера крупной IT-компании. В результате инцидента неизвестный несколько раз ударил женщину ножом в шею и грудь.