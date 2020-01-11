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Москва 24

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Происшествия

17:56

Задержаны подозреваемые в нападении на главного бухгалтера крупной IT-компании

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемые в нападении на главного бухгалтера IT-компании PBF GROUP доставлены в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", – отметил собеседник агентства.

Пострадавшая является супругой муниципального депутата Академического района от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили.

Нападение произошло накануне вечером. Отмечается, что неизвестный несколько раз ударил женщину ножом в шею и грудь. Мотивы преступления пока неизвестны.

В настоящее время женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

В декабре сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

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