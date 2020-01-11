Неизвестный напал в столице на главного бухгалтера крупной IT-компании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве напали на главного бухгалтера IT-компании PBF GROUP, которая занимается разработкой и продажей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что нападение произошло вечером 9 января.

"Неизвестный напал на нее около подъезда дома на улице Шверника и несколько раз ударил ножом в шею и грудь", – сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, пострадавшая является супругой муниципального депутата Академического района от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили.

В декабре сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. В момент составления административного протокола мужчина кухонным ножом ударил в шею полицейского.

Нападавший пытался скрыться, но был задержан. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинскую помощь на месте.

