Подозреваемого в убийстве отчима подростка задержали в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подростка, который подозревается в убийстве отчима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции на Васильевском острове задержали подростка, который ножом ударил своего отчима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 11 января в подъезде одного из домов по 12 линии Васильевского острова мужчину ранили ножом.

По предварительным данным, подросток 2004 года рождения, находясь в нетрезвом виде, поссорился с родственником и ударил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее крымчанка напала на дядю с ножом, исполнив "просьбу" покойного отца. Сообщалось, что у девушки и ранее замечали отклонения в поведении.