Мертвого мужчину обнаружили в подъезде дома в центре Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в подъезде высотки на Котельнической набережной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в полиции.

Уточняется, что погибшему было около 45-50 лет. Следов насильственной смерти обнаружено не было. При этом на момент обнаружения мужчина был мертв около четырех дней.

В настоящее время тело направлено в морг для установления точных причин смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом. Инцидент произошел в деревне Черессы Витебской области. С заявлением о пропаже мужа обратилась его супруга. Она сообщила, что мужчина несколько дней не ночевал дома.

Весной полицейские обнаружили шестилетнего мальчика в квартире в деревне Ликино Московской области. Он провел двое суток с телом погибшей бабушки. По некоторым данным, женщина умерла от телесных повреждений.

