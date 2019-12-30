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Происшествия

16:59

Мужчина с парализованными ногами сутки провел в квартире с телом друга

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В квартире в центре столицы 56-летний мужчина сутки провел рядом с телом друга, не имея физической возможности вызвать полицию. Инцидент произошел по адресу: улица Нижегородская, дом 11, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, утром 29 декабря в полицию позвонил москвич и заявил, что у него в квартире умер друг.

Заявитель рассказал, что у него дома около двух месяцев жил друг 1961 года рождения по имени Игорь, который остался без жилья.

По словам мужчины, утром 28 декабря, находясь на кухне, он услышал, как в комнате упал Игорь.

"Подойти к нему мужчина не смог, поскольку перенес инсульт, из-за которого ему парализовало ноги. Ближе к полудню мужчина пополз в свою комнату и увидел, что его друг лежит на полу и у него трясется левая рука. Поскольку заявитель был очень пьян и плохо себя чувствовал, он ничем не смог помочь другу. Ночью того же дня он увидел, что Игорь лежит в той же позе и не шевелится", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, хозяин квартиры смог добраться до телефона только утром.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с запеченной на лбу кровью. Причины смерти предстоит установить специалистам. Проводится проверка.

Весной полицейские обнаружили шестилетнего мальчика в квартире в деревне Ликино Московской области. Он провел двое суток с телом погибшей бабушки. По некоторым данным, женщина умерла от телесных повреждений. Бабушка ребенка была мертва несколько дней, но мальчик не понимал, что происходит, и пытался ее разбудить.

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