Ретривер Филя провел больше месяца в тундре рядом с телом хозяина

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Золотистый ретривер по кличке Филя провел больше месяца в заполярной тундре рядом с телом хозяина – туриста из Санкт-Петербурга. Собаку решили взять себе друзья погибшего, рассказали РИА Новости в отряде "МурманСпас".

Турист, который приехал в Мурманскую область с собакой, перестал выходить на связь с конца июля, и на его поиски отправились спасатели и волонтеры. Тело петербуржца обнаружили в начале недели в трех километрах от оставленной им машины.

Золотистый ретривер Филя сторожил тело хозяина больше месяца. Как рассказали спасатели, когда пса нашли, он был сильно истощен.

По предварительным данным, на теле 66-летнего петербуржца нет следов насилия, точную причину его смерти установит экспертиза. Как сообщили следователи, недалеко от тела туриста находились палатки, рюкзак и запас еды, причем погибший, по всей видимости, так и не успел этим воспользоваться.

Ранее сообщалось, что в США пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал. По словам мужчины, его французская болонка по кличке Марино прыгнула на кровать и случайно наступила на пульт от телевизора, заказав подписку за 70 долларов. Американец пожаловался в Федеральную комиссию связи на отказ провайдера отключить ненужную услугу.