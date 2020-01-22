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Происшествия

22 января, 09:47

Инструктора автошколы обвинили в убийстве ученицы под Архангельском

происшествия криминал

Фото: СУ СК России по Архангельской области и НАО

В Архангельской области инструктор автошколы пойдет под суд по обвинению в убийстве 20-летней ученицы, сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, задушил веревкой 20-летнюю девушку.

После этого он завернул тело в ткань, вывез на автодром ДОСААФ и спрятал тело в канаве, завалив мусором. Также он похитил золотое кольцо девушки, а улики сжег.

50-летний мужчина обвиняется в убийстве и краже. На допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал, что задушил девушку под воздействием химического вещества.

По его словам, ученица сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его.

Ранее москвича заподозрили в убийстве собственной матери. По версии следствия, в ходе ссоры он несколько раз ударил женщину ножом. Возбуждено уголовное дело.

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