В Тамбове по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности

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В Тамбове следователи по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Установлено, что 18 апреля 1991 года в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал", – говорится в сообщении.

После этого злоумышленник отобрал у женщины деньги и серьги, а затем скрылся. Тогда же, в 1991 году, эксперты-криминалисты сняли отпечатки его пальцев с внешней и внутренней стороны окна.

"Только один из этих отпечатков оказался пригоден для установления личности. Именно эта улика сыграла решающую роль в раскрытии обоих преступлений", – сообщает СК.

Спустя почти 30 лет специалисты ведомства провели новую проверку найденных на месте преступления отпечатков – автоматизированная система дактилоскопических учетов определила их принадлежность ранее судимому 55-летнему местному жителю.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, а материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее на Алтае следователи нашли предполагаемого убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет. Преступления были совершены в 1993 году в Барнауле. Правоохранители задержали 59-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. В результате допросов знакомых мужчины следователи выяснили, что он может иметь отношение к убийствам. Впоследствии мужчина признался в содеянном.