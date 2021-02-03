В Подмосковье изъяли почти 3 кг марихуаны и 120 кустов конопли

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Полицейские в Московской области остановили работу подпольной нарколаборатории и задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Незаконная деятельность осуществлялась в закрытом коттеджном поселке в Раменском городском округе. Местный житель оборудовал плантацию конопли на втором этаже своего дома.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. В его доме полицейские обнаружили 120 кустов конопли и около 2,8 килограмма марихуаны, что составляет порядка 3 тысяч разовых доз", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ арестован. Следствие по уголовному делу пока продолжается.

В конце января 2021 года правоохранительные органы РФ раскрыли крупную сеть нарколабораторий в Ивановской области. Здесь изготавливали синтетические наркотические вещества.

