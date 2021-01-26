Крупную сеть нарколабораторий раскрыли в Ивановской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупную сеть подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков выявили в Ивановской области. Об этом рассказали представители УФСБ по региону.

Среди задержанных оказался бывший руководитель одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве и Московской области. По данным следствия, он является организатором подпольных лабораторий.

"Именно он руководил членами ОПГ, распределял финансовые потоки", – приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы ведомства.

Кроме того, правоохранители задержали руководителей подразделений банды. Ими стали жители Москвы, Кабардино-Балкарии и Владимирской области.

Всего были задержаны 16 человек. 14 фигурантов заключили под стражу, двоих отправили под домашний арест. Во время следственных действий изъяли наркотики общей массой более 59 килограммов, более 10 тонн жидкости, содержащей наркотики, а также различные химические реактивы.

Кроме того, правоохранители конфисковали 8 единиц огнестрельного оружия, 730 патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что полицейские в Подмосковье за 2020 год изъяли почти 1,5 тонны наркотиков. При этом были выявлены и ликвидированы 47 нарколабораторий.