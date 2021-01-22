Полицейские в Подмосковье за 2020 год изъяли почти 1,5 тонны наркотиков

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В МВД Московской области рассказали об объемах изъятых в 2020 года наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Из незаконного оборота изъято почти 1,5 тонны наркотических средств", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, на территории Подмосковья также выявили и ликвидировали 47 нарколабораторий. Часть из них правоохранители нашли по наводкам местных жителей.

Кроме того, в 2020 году в регионе выросло число раскрытых наркопреступлений – на 7,4%.

В январе 2021 года сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в Гольянове. Возможным злоумышленником оказался 35-летний москвич, у которого нашли 64 свертка с неизвестным порошкообразным веществом.

