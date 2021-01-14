Свыше 150 г героина изъяли у мужчины в Гольянове

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Сотрудники полиции провели задержание подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом рассказала замначальника пресс-службы столичного главка МВД России Екатерина Гузь.

По ее словам, к полицейским попала информация, что 35-летний москвич может быть причастен к распространению наркотиков в городе. В ходе оперативной работы удалось выяснить, что мужчина получал крупные партии наркотических веществ, после чего фасовал их и делал "закладки".

Позднее полицейские задержали подозреваемого возле дома в районе Гольяново. При себе у мужчины нашли 64 свертка с неизвестным порошкообразным веществом.

"Исследованием части изъятого установлено, что материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин", – сообщила Гузь в беседе с Агентством "Москва".

Она уточнила, что общая масса наркотиков составила 150 граммов.

35-летний подозреваемый был заключен под стражу. Против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее россиянина с 7 килограммами героина задержали в Грузии. Наркотики нашли в ходе обыска ручной клади.