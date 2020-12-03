В Грузии задержали россиянина с 7 кг героина

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

В Грузии задержали 41-летнего гражданина России с 7 килограммами героина. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляла порядка 600 тысяч долларов, говорится на сайте МВД Грузии.

"По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А. 1979 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наркотики нашли в ходе обыска ручной клади, мужчину остановили на участке дороги Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи.

Россиянина задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом количестве. Как уточнили в МВД, максимальное наказание за данное преступление составляет от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее девушку с 200 граммами мефедрона задержали на востоке Москвы. Как выяснили правоохранители, подозреваемая собиралась его сбыть.