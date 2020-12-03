Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:48

В Грузии задержали россиянина с 7 кг героина

происшествия

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

В Грузии задержали 41-летнего гражданина России с 7 килограммами героина. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляла порядка 600 тысяч долларов, говорится на сайте МВД Грузии.

"По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А. 1979 года рождения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наркотики нашли в ходе обыска ручной клади, мужчину остановили на участке дороги Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи.

Россиянина задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом количестве. Как уточнили в МВД, максимальное наказание за данное преступление составляет от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее девушку с 200 граммами мефедрона задержали на востоке Москвы. Как выяснили правоохранители, подозреваемая собиралась его сбыть.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать