В Подмосковье задержали наркокурьера с двумя килограммами мефедрона

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Полицейские в лесу под Солнечногорском задержали молодого человека с 20 свертками с мефедроном общим весом два килограмма, сообщают "Дни.ру".

23-летний уроженец Архангельской области был задержан при попытке забрать наркотики из тайника. По данным правоохранителей, задержанный работал курьером и закладчиком, раскладывая наркотики по тайникам для продажи бесконтактным способом.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело, в настоящее время он заключен под стражу.

Ранее стало известно, что требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков планируют ужесточить.