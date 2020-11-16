Путин призвал искать новые методы борьбы с распространением наркотиков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин призвал искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков, сообщает РИА Новости.

По его словам, для распространения наркотиков преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта – бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей.

Таким образом, между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личного контакта, подчеркнул президент.

"Тем самым преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность", – заявил глава государства на заседании Совбеза РФ.

Путин добавил, что в этом году в условиях пандемии и ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции еще более усилились. В частности, в первом полугодии число только выявленных преступлений подобного характера возросло почти на 70%.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. От подчеркнул, что пациентов с наркоманией в 2019-м в ЦФО выявили 65 тысяч. Это на 17,9% ниже, чем в 2015 году. При этом с указанного периода суммарно количество случаев снизилось с 311 тысяч до 236.

Ранее выяснилось, что наиболее благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге стал Чукотский автономный округ. В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов РФ находятся Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

