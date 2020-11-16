Путин призвал искать новые методы борьбы с распространением наркотиков

15:02
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин призвал искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков, сообщает РИА Новости.
По его словам, для распространения наркотиков преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта – бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей.
Таким образом, между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личного контакта, подчеркнул президент.
"Тем самым преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность", – заявил глава государства на заседании Совбеза РФ.
Путин добавил, что в этом году в условиях пандемии и ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции еще более усилились. В частности, в первом полугодии число только выявленных преступлений подобного характера возросло почти на 70%.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. От подчеркнул, что пациентов с наркоманией в 2019-м в ЦФО выявили 65 тысяч. Это на 17,9% ниже, чем в 2015 году. При этом с указанного периода суммарно количество случаев снизилось с 311 тысяч до 236.
Ранее выяснилось, что наиболее благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге стал Чукотский автономный округ. В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов РФ находятся Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.
"Московский патруль": в столице задержали предполагаемых наркоторговцев
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