Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО, передает ТАСС.

"В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией", – отметил Мурашко.

От подчеркнул, что пациентов с наркоманией в 2019 в ЦФО выявили 65 тысяч. Это на 17,9 процента ниже, чем в 2015 году. При этом с указанного периода суммарно количество случаев снизилось с 311 тысяч до 236.

Однако, считает Мурашко, в стране растет (с 35 до 38 процентов) количество пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психотропных веществ, в том числе спайсов и солей.

Ранее выяснилось, что наиболее благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге стал Чукотский автономный округ. В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов РФ находятся Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

