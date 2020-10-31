Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

Фото: Агентство "Москва"/Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО, передает ТАСС.
"В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространенности заболевания наркоманией", – отметил Мурашко.
От подчеркнул, что пациентов с наркоманией в 2019 в ЦФО выявили 65 тысяч. Это на 17,9 процента ниже, чем в 2015 году. При этом с указанного периода суммарно количество случаев снизилось с 311 тысяч до 236.
Однако, считает Мурашко, в стране растет (с 35 до 38 процентов) количество пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психотропных веществ, в том числе спайсов и солей.
Ранее выяснилось, что наиболее благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге стал Чукотский автономный округ. В пятерке меньше всего зависимых от наркотиков субъектов РФ находятся Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.
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