Госдума приняла закон о раскрытии врачебной тайны наркозависимых осужденных

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон, по которому контролирующие органы смогут получать информацию о прохождении лечения и реабилитации наркозависимого осужденного без его согласия, сообщает Агентство "Москва".

Документ необходим для контроля за исполнением обязанностей осужденным. Речь идет о лечении от наркомании и о медицинской реабилитации. Сведения будут предоставляться органу уголовно-исполнительной системы по его запросу. Согласие осужденного или его законного представителя при этом не потребуется.

В Госдуме также готовят поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за наркотические преступления для иностранцев. Предлагается ввести норму, по которой их после отбытия наказания будут депортировать с последующим пожизненным запретом на въезд в Россию.

Также сообщалось о планах установить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение.