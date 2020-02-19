Главный нарколог Минздрава объяснил рост числа наркоманов

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Увеличение числа наркозависимых в России может быть спровоцировано толерантным отношением общества к наркотикам. Такого мнения придерживается главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает РИА Новости.

"Опасность ситуации в том, что общество подготавливается к толерантному отношению к потреблению наркотиков. А эти люди, которые даже эпизодически употребляют наркотики, при совпадении других факторов риска – генетических, психологических, социальных – станут больными", – заявил специалист.

По мнению Брюна, потребителем можно считать даже человека, который пробовал наркотики единожды. В то же время наркозависимый – это тот, у кого сформирована определенная клиническая картина заболевания.

Одной из причин повышения уровня лояльности к наркотикам эксперт Минздрава назвал ночные клубы, которые поощряют разгульный образ жизни, а также влияние массовой культуры.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести норму, согласно которой больных наркоманией и алкоголизмом разрешат принудительно отправлять на лечение. Идея мотивирована тем, что зависимые могут быть опасны для семьи и общества.

