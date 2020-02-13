В Госдуме назвали пропагандирующие наркотики среди молодежи СМИ и НКО

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В Госдуме считают, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.
Как заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, это касается таких организаций, как фонд "Открытое общество" (США), "Открытая Россия" (Великобритания), "Человек в беде" (Чехия), Национальный фонд в поддержку демократии (США), Международный республиканский институт (США), Национальный демократический институт (США) и Атлантический совет (США). Это также три иноСМИ: интернет-издание "Медуза" (Латвия), BBC (Великобритания) и "Радио Свобода" (США).
Пискарев обратил внимание на несколько способов вмешательства таких СМИ и организаций в наркополитику России. Прежде всего это вовлечение молодежи в протесты за декриминализацию потребления наркотиков.
Он полагают, что признанные в России нежелательными зарубежные НКО занимаются вербовкой российских активистов по лоббированию декриминализации потребления наркотиков. Помимо этого, они финансируют лоббирование в России метадоновой терапии. То же касается распространения программ обмена игл и шприцов.
По мнению парламентария, основная идея лоббистов – удовлетворить интересы зарубежных производителей дорогого наркотика – метадона. Ряд зарубежных СМИ дискредитирует российские органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактикой наркомании, добавил Пискарев.
Он рассказал, что парламентарии советуют быстрее принять законопроект, направленный на усиление борьбы с пропагандой наркотиков и психотропных веществ в интернете. Поправки в КоАП РФ уже внесены в Госдуму.
13 февраля в МВД сообщили, что в министерстве начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Они функционируют в каждом регионе.
А в прошлом году стало известно, что МВД разработало законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети. Предполагается введение штрафа в размере от 50 тысяч рублей. Возможны также варианты с исправительными работами, ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.
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