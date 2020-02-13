"Медузу", "Радио Свободы" и BBC проверяют на пропаганду наркотиков – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД России проверяет средства массовой информации, включая такие издания, как "Медуза", "Радио Свобода" и BBC, на предмет пропаганды наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти [упомянутые три СМИ]", – заявил начальник ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

Как ранее сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, часть СМИ "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в стране.

Помимо упомянутых редакций, в этот список включили Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Великобритания), "Человек в беде" (Чехия).

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Среди санкционных мер рассматривается штраф размером до 1,5 миллиона рублей. Степень ответственности будет разниться для физических лиц, должностных и юридических.

