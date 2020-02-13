Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:00

"Медузу", "Радио Свободы" и BBC проверяют на пропаганду наркотиков – МВД

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД России проверяет средства массовой информации, включая такие издания, как "Медуза", "Радио Свобода" и BBC, на предмет пропаганды наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти [упомянутые три СМИ]", – заявил начальник ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

Как ранее сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, часть СМИ "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в стране.

Помимо упомянутых редакций, в этот список включили Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Великобритания), "Человек в беде" (Чехия).

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Среди санкционных мер рассматривается штраф размером до 1,5 миллиона рублей. Степень ответственности будет разниться для физических лиц, должностных и юридических.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика