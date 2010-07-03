Жириновский предложил заменить заключение за распространение наркотиков на ссылку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить тюремный срок, предусмотренный за распространение наркотиков, на ссылку в отдаленные регионы страны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы осуждаем распространителей на длинный срок, но это ломает их судьбу. Надо найти какое-то другое наказание. Может быть, высылка. В отдаленные регионы, малонаселенные, чтобы он не мог оттуда сбежать, пусть там живет", – сказал Жириновский в ходе круглого стола на тему "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".

Парламентарий отметил, что нахождение в колонии приносит вред здоровью, а также тиражирует преступность.

По его словам, большинство людей становятся распространителями из-за жажды легких денег.

Также Жириновский признался, что пробовал наркотики. Он рассказал, что в детстве старшие товарищи предложили ему попробовать, и он согласился, поскольку даже не знал, о чем идет речь.

Первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил установить уголовную ответственность за употребление наркотиков.

Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров ранее сообщил, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Он добавил, что в будущем могут быть приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.

На территории Подмосковья недавно ликвидировали крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию. Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков. Установлено, что наркотики сбывали через интернет-магазин. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырех гектаров.

