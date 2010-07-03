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Москва 24

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Общество

12:53

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за употребление наркотиков

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил установить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Почему изготовление, покупка, реализация наркотиков – это уголовная ответственность, а человек, который сознательно, на протяжении долгого времени употребляет – он не уголовник?" – сказал депутат.

Он добавил, что единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение. При этом осужденные за употребление наркотиков не должны отбывать наказание в обычных тюрьмах.

"Это должны быть отдельные учреждения, где будет менее жесткий внутренний распорядок, но должна быть максимальная изоляция, чтобы туда не могли поступать наркотики", – подчеркнул Нилов.

Ранее зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов посчитал необходимым ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети до 25 лет лишения свободы.

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