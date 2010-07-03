Наркомафии предложили приравнять к террористическим организациям

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов выступил с предложением приравнять наркомафии к террористическим организациям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я предлагаю признать наркомафию и наркобаронов самыми опасными врагами России. Во всем мире такие решения давно приняты. Недавно господин Трамп (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) выступил с инициативой приравнять наркокартели к террористическим организациям", – сказал Нилов в ходе круглого стола на тему "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".
Также он подчеркнул, что планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о высшей мере наказания для наркобаронов.
"Речь не идет о простых студентах, которые какую-то где-то дозу продали. В отношении головы этой гидры должны приниматься самые жесточайшие законы. По факту, мы должны их признать террористическими организациями", – сказал он.
Нилов добавил, что пропаганда наркотиков не отличается от пропаганды нацизма.
Кроме того, в Госдуме предлагают ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети до 25 лет лишения свободы. Инициатор идеи, зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пояснил, что продажа наркотиков в интернете и даркнете считается для России "гиперпроблемой". Депутат подчеркнул, что сейчас наказание недостаточно сурово и требует урегулирования.
Ранее сообщалось, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Этот вопрос прорабатывается согласно указу Владимира Путина.
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