В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальное письмо главы МВД Владимира Колокольцева.

Инициатор идеи, зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов объяснил газете, что продажа наркотиков в интернете и даркнете считается для России "гиперпроблемой". Депутат подчеркнул, что сейчас наказание недостаточно сурово и требует урегулирования.

"Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете (частные и неконтролируемые интернет-сети. – Прим. ред.) отследить намного сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный", – объяснил парламентарий.

Власов добавил, что, несмотря на усиленную борьбу с наркотическими средствами, объем их продажи постоянно растет. В связи с этим он предложил ужесточить наказание, предусмотренное пунктом 2 статьей 228.1 УК РФ "Осуществление сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет)". Депутат предлагает вести максимальное наказание до 25 лет лишения свободы. Его инициативу обсудят 2 декабря на парламентских слушаниях.

Сейчас осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

Данную инициативу поддержал и глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Он заявил, что продажи в интернете перешли на неконтролируемый процесс, когда "большинство покупателей даже не знают, как происходит процесс продажи". Лушников считает, что справиться с этой задачей помогут киберотделы, которые будут направлены на борьбу с наркотиками в виртуальном мире.

Ранее сообщалось, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Этот вопрос прорабатывается согласно указу Владимира Путина.

