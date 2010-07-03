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Происшествия

09:55

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ/Снимок с видео

ФСБ России пресекла деятельность наркогруппировки, организовавшей один из крупнейших подпольных интернет-магазинов по продаже наркотиков, сообщает ТАСС.

Масштабная операция была проведена в 10 регионах России, в результате которой из незаконного оборота изъяли 440 килограммов наркотических средств, (в частности, МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша). Их стоимость оценивается в 650 миллионов рублей.

При перевозке и сбыте наркотиков силовики задержали с поличным семерых сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров.

Ранее стало известно, что Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Речь идет об объеме приблизительно в 12 килограммов запрещенных веществ.

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