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Москва 24

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Общество

13:52

Жириновский признался, что пробовал наркотики

власть общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики, сообщает "Газета.ру". Свое заявление депутат сделал на заседании Госдумы "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете".

По его словам, в детстве старшие товарищи предложили ему попробовать наркотики, и он согласился, поскольку даже не знал, о чем идет речь.

"Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя", – подчеркнул Жириновский.

По этой причине парламентарий предложил бороться с распространением наркотиков, высылая наркодилеров в отдаленные регионы страны.

Первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил установить уголовную ответственность за употребление наркотиков.

Он отметил, что единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение. При этом осужденные за употребление наркотиков не должны отбывать наказание в обычных тюрьмах.

Ранее зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов посчитал необходимым ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети до 25 лет лишения свободы.

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