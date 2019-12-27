МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

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МВД разработало законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Ведомство предлагает ввести новую статью 230.3 в УК РФ. Она предусматривает штраф в размере от 50 тысяч рублей или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, часть 2 статьи 230 УК министерство предлагает дополнить таким пунктом, как склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет).

Сейчас законопроект выставлен на общественное обсуждение. Волк пояснила, что для реализации данного проекта не потребуется дополнительных расходов из бюджета.

В начале декабря в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети до 25 лет лишения свободы. Сейчас осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Этот вопрос прорабатывается согласно указу Владимира Путина.

