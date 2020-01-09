В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Штраф в 1,5 миллиона рублей может быть введен за рекламу наркотиков в интернете. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных Госдумы.
Законопроект предполагает внесение изменений в статью 6.13 УК РФ. Пропаганда наркотиков в интернете может обойтись гражданам от пяти до 30 тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 100 тысяч рублей, юридические – 1,5 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания судья может приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.
Помимо этого, в документе прописано о штрафах за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. За данное правонарушение им может быть назначен штраф от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы страны. За содеянное также может быть наложен административный арест на 15 суток.
Одновременно с этим правительство предлагает ужесточить ответственность операторам связи за неисполнение обязанности по блокировке информации, пропагандирующую наркотики. Правительство предлагает установить для должностных лиц штраф до 30 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей. Если в течение года оператор не проведет работу по ограничению доступа к запрещенной информации, то суммы штрафов увеличатся до 50 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно.
В начале декабря в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети до 25 лет лишения свободы. Сейчас осужденный по этой статье может получить срок от пяти до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Этот вопрос прорабатывается согласно указу Владимира Путина.
Правительство предложило увеличить штраф за рекламу наркотиков
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