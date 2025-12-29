Форма поиска по сайту

29 декабря, 10:40

Политика

Продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта запретили в РФ

Фото: depositphotos/librakv

Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать никотиносодержащую продукцию и устройства для ее потребления, включая сигареты, кальяны и вейпы, на остановках общественного транспорта.

В настоящий момент в России запрещено продавать подобную продукцию на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов.

Согласно поправкам, сигареты и вейпы нельзя будет купить на любых остановках общественного транспорта в городах и пригородных зонах. Исключением станут те точки, которые находятся на остановках, но являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте.

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее президент РФ поддержал идею общего запрета вейпов, подчеркнув необходимость сопровождать его просветительской работой среди молодежи. Например, полный запрет на розничную продажу вейпов будет введен в Пермском крае с 1 марта 2026 года. Нарушителей ожидают штрафы от 15 до 100 тысяч рублей.

