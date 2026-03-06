Установлены трое подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Фото: ТАСС/Zuma

Ливийские следователи идентифицировали трех лиц, причастных к убийству сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемых вынесено постановление о задержании. Другие подробности не приводятся.

Нападение на 53-летнего Сейфа аль-Ислама Каддафи произошло 3 февраля. Политика застрелили в городе Зинтан на северо-западе Ливии, где он проживал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия решительно осуждает убийство сына Каддафи. Москва рассчитывает на проведение тщательного расследования и привлечение виновных к ответственности.